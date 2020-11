US-Wahl - AP: Trump gewinnt in Swing States Ohio und Iowa

Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump hat sich bei der US-Präsidentenwahl in den beiden wichtigen Swing States Ohio und Iowa durchgesetzt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch kurz nach Mitternacht Ortszeit. Mit insgesamt 24 Wahlmännerstimmen konnte Trump damit Boden auf den zuvor deutlich in Führung gegangenen demokratischen Herausforderer Joe Biden gutmachen. Dieser bekam von der Agentur den Swing State Minnesota (10 Wahlleute) zugesprochen.

Biden führte nun mit 223 zu 145 Wahlleuten. Für den Sieg sind 270 Stimmen im Elektorengremium erforderlich.