US-Wahl - Amnesty will Proteste und Demonstrationen genau beobachten

Amnesty International (AI) in den USA werde Proteste und Demonstrationen rund um die Wahlen am 3. November genau beobachten, kündigte die Menschenrechtsorganisation am Mittwoch in einer Aussendung an. Man werde allfällige Verletzungen des Rechts auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit dokumentieren und kritisieren. "Die US-Behörden müssen sicherstellen, dass jeder Mensch frei von bewaffneter Einschüchterung seine Stimme abgeben kann", fordert Bob Godfellow von AI USA.

"Die ganze Welt schaut auf die Vereinigten Staaten, und wir bei Amnesty International sind bereit, Verletzungen der Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit während der gesamten Wahlperiode zu dokumentieren und anzuprangern. Und die Behörden müssen das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht, sich friedlich zu versammeln, unabhängig vom Ausgang der Wahl garantieren", so der Menschenrechtler.

Die Organisation sei ernsthaft besorgt über die Menschenrechtslage in den Vereinigten Staaten: Die weitverbreitete Verfügbarkeit von Schusswaffen in Verbindung mit der Aufstachelung zur Gewalt sowie die Unterstützung von "White Supremacy" - die Ideologie der Vorherrschaft von Weißen - auf den höchsten Regierungsebenen hätten das Land anfällig für Unruhen gemacht.

Die Beobachtungen rund um die Wahlen knüpfen an die bisherige Arbeit von Amnesty in diesem Jahr an: Man habe exzessive Gewaltanwendung durch die Polizei in den USA aufgedeckt und mit einer weltweiten Kampagne für eine Reform der US-Polizei und für ein Ende der Polizeigewalt mobilisiert. Dazu gehöre auch "diskriminierende und tödliche Gewalt", die sich insbesondere gegen Schwarze und Farbige richte, sowie Polizeigewalt gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten.

In ihrem jüngsten Bericht kritisierte Amnesty die US-Polizei: Sie habe die Störung friedlicher Versammlungen nicht verhindert, und Protestierende nicht vor Gewalt geschützt. Die Organisation zeigt sich besorgt, dass sich diese Muster von Menschenrechtsverletzungen noch verschärfen könnten, wenn die Spannungen während der Wahlen weiter zunehmen.