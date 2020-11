US-Wahl - Amerikaner erwarten von Kirchen mäßigenden Einfluss

Große Mehrheiten unter den Christen in den USA sehen die Kirchenführer in der Pflicht, unabhängig vom Ausgang der Wahlen auf einen friedlichen Machtwechsel hinzuwirken. Laut einer aktuellen Umfrage des auf Religionsfragen spezialisierten Forschungsinstituts PRRI äußerten neun von zehn weißen Evangelikalen, genauso viele schwarze Protestanten und acht von zehn weißen Katholiken diese Erwartung. Das berichtete die Agentur Kathpress.

Der Umfrage zufolge haben etwa drei Viertel der Befragten (77 Prozent) Sorge vor einem Machtwechsel, der nicht friedlich verläuft. Diese Befürchtung gaben mehr als neun von zehn demokratischen und fast zwei Drittel der republikanischen Wähler zu Protokoll.

In dieser Woche hatten mehr als 1.000 Religionsführer die politisch Verantwortlichen aufgefordert, für "freie und faire Wahlen" am 3. November zu sorgen. Das Wählervotum müsse beachtet werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der multireligiösen Gruppe - unabhängig davon, wer gewinnt. Die Initiative steht vor dem Hintergrund von Äußerungen Donald Trumps, der sich nicht auf einen friedlichen Machtwechsel im Falle seiner Niederlage festlegen wollte.