US-Rohölvorräte stiegen stärker als erwartet

In den USA sind die Rohöllagerbestände vorige Woche gestiegen. Die Vorräte legten um 4,3 Mio. Barrel auf 492,4 Mio. Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Zuwachs um 1,5 Mio. Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände fielen um 0,9 Mio. auf 226,1 Mio. Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 4,5 Mio. auf 156,2 Mio. Barrel.

Die Ölproduktion stieg vorige Woche nach Angaben des Ministeriums um 1,2 Mio. Barrel auf 11,1 Mio. Barrel pro Tag. In den USA kommt es derzeit wegen der Folgen tropischer Wirbelstürme zu Schwankungen bei der Produktion und den Lagerbeständen.

Spekulationen auf einen Nachfragerückgang hatten schon am frühen Mittwochnachmittag den Ölpreis auf Talfahrt geschickt. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 4,6 Prozent auf 39,27 Dollar (33,19 Euro) je Barrel (159 Liter). Verschärft werde der Verkaufsdruck durch die steigenden US-Lagerbestände, sagte Harry Tchilinguirian, Chef-Anlagestratege für Erdöl bei der Bank BNP Paribas, laut Reuters. Die US-Sorte WTI verbilligte sich bis 15 Uhr MEZ um mehr als 2 Dollar auf 37,37 Dollar pro Fass.