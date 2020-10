US-Börsen zur Eröffnung mit deutlichen Verlusten

Die US-Börsen sind am Mittwoch mit klaren Abschlägen in den Handel gestartet. Nach den zuvor sehr negativen Vorgaben aus Europa zeigten sich auch die Indizes in New York von der sich weiterhin zuspitzenden Coronakrise stark belastet. So deutlich wie an den europäischen Märkten ging es an der Wall Street jedoch zunächst nicht nach unten.

Der Dow Jones Industrial stand gegen 14.50 Uhr mit einem Minus von 1,98 Prozent bei 26.919,45 Punkten. Auch der marktbreite S&P-500 verlor 2,08 Prozent auf 3.320,02 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite gab um 2,62 Prozent auf 11.131,76 Zähler nach.

Die Coronakrise bleibt das vorherrschende Thema am Markt und hat diese weiterhin fest im Griff. Während in Teilen Europas bereits neue Lockdown-Maßnahmen erwogen und teilweise auch schon beschlossen werden, vermelden auch die USA weiterhin sehr hohe Neuinfektionszahlen mit dem SARS-CoV-2-Virus.

Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi sagte, der Markt habe damit begonnen, weitere Lockdowns - ob teilweise oder komplett - in die Kurse einzuarbeiten. Laut Jürgen Michels, Chefvolkswirt bei der BayernLB, herrscht an den Märkten daneben aber auch weiter Unsicherheit vor den nahenden US-Wahlen. Eine Hängepartie beim Wahlausgang wird von Experten als weiteres bedeutendes Risiko gesehen.

Unterdessen geht zu Wochenmitte die Berichtssaison in den USA in die nächste Runde. Der Softwareriese Microsoft verbuchte im ersten Geschäftsquartal zwar einen Gewinnsprung, jedoch verloren die Papiere am Dow-Ende zu Handelsbeginn 3,4 Prozent. Vom Markt folgten kritische Stimmen zum Ausblick des Konzerns, hier hätten sich die Anleger laut Experten mehr erwartet.

Der schwer von der Krise gebeutelten Flugzeugherstellers Boeing fuhr im dritten Quartal zwar einen deutlichen Verlust ein - Experten hatten zuvor allerdings mit einem noch höheren Minus gerechnet. Wie am Mittwoch bekannt wurde, plant nach erneut roten Zahlen nun den Abbau von rund 30.000 Jobs bis Ende 2021. Im Dow Jones notierten die Boeing-Papiere zuletzt mit einem Minus von 2,2 Prozent.

Mit deutlichen Kursverlusten von 6,7 Prozent zeigten sich trotz einem guten Zahlenwerk die Aktien des Logistikkonzerns UPS. Im dritten Geschäftsquartal profitierte der Konzern weiter vom Paketboom, was die Erlöse um satte 16 Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar stiegen ließ.

Der Mischkonzern General Electric (plus 9,7 Prozent) konnte mit seinen Quartalszahlen die Anleger jedoch überzeugen. Zwar stand auf berichteter Basis erneut ein Milliardenverlust zu Buch. Beim bereinigten Gewinn je Aktie schaffte es der Konzern jedoch überraschenderweise knapp in die schwarzen Zahlen