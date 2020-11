US-Börsen zur Eröffnung klar im Plus - Dow Jones gewinnt 1,4 Prozent

Die US-Börsen sind am Montag mit klaren Zugewinnen in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial stand gegen 15.50 Uhr mit einem Plus von 1,36 Prozent bei 26.861,25 Punkten. Der S&P-500 gewann 1,38 Prozent und 3.314,94 Einheiten. Auch der technologielastige Nasdaq Composite legte um 1,44 Prozent auf 11.068,72 Zähler zu.

Einen Tag vor der US-Präsidentschaftswahl zeigten sich die Anleger wieder zuversichtlicher. In der vergangenen Woche hatte der Dow Jones noch die schwächste Wochenperformance seit Ausbruch der Coronakrise im März eingefahren.

In den Umfragen zur Wahl führt weiterhin der demokratische Kandidat Joe Biden mit deutlichem Abstand vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Den Demokraten werden von Expertenseite außerdem gute Chancen eingeräumt, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu behalten und nach sechs Jahren die Kontrolle über den Senat zurückzugewinnen.

In dieser Woche steht zudem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Auch der monatliche Arbeitsmarktbericht dürfte in dieser Woche für Aufsehen sorgen. Am heutigen Berichtstag stehen im weiteren Verlauf noch Zahlen zu den Bauausgaben und der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie an.

Branchenseitig zeigten sich wie auch bereits an den europäischen Märkten die Bankenwerte gut gesucht. Mit klaren Aufschlägen von 1,4 Prozent tendierten zuletzt etwa die Aktien der Großbank Morgan Stanley.

Unter den Einzelwerten stachen die Papiere des Kosmetikkonzerns Estee Lauder mit Kursgewinnen von 5,4 Prozent positiv hervor. Nach starken Quartalszahlen kündigte der Konzern eine zehnprozentige Anhebung seiner Quartalsdividende an.

Die Berichtssaison bleibt auch am heutigen Montag Thema in New York. Nach Börsenschluss an der Wall Street werden noch der Online-Bezahldienst Paypal und der Lebensmittelhersteller Mondelez aktuelle Quartalszahlen vorlegen.