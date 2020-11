US-Börsen tendieren im Verlauf weiterhin mit klaren Gewinnen

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag im Verlauf weiterhin eindeutig in der Gewinnzone. Neben der US-Präsidentschaftswahl, deren unsicherer Ausgang für die Märkte weiterhin von starker Bedeutung ist, dürften Anleger auch auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed schielen. Ökonomen rechnen jedoch mit keinen Änderungen.

Der US-Leitindex Dow Jones tendierte gegen 19.15 Uhr um 1,97 Prozent höher bei 28.395,92 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg indes um 2,15 Prozent auf 3.517,41 Einheiten und der Nasdaq Composite gewann 2,41 Prozent auf 11.870,24 Zähler.

Dem demokratischen Herausforderer Joe Biden fehlen zwar nur noch wenige Wahlmänner-Stimmen für einen Einzug ins Weiße Haus, allerdings dürfte der US-Präsident Donald Trump versuchen, auf juristischem Wege einer Niederlage zu entgehen. Beim Alten bleiben dürfte indes die republikanische Mehrheit im Senat, die Steuererhöhungen und strengere Regulierungen abblocken dürfte.

Stark davon profitieren dürften die Titel des Online-Händlers Amazon, die zuletzt um 2,77 Prozent stiegen. Apple verteuerten sich um 2,59 Prozent und die Wertpapiere der Google-Mutter Alphabet um immerhin 0,71 Prozent.

Im S&P-500 legten die Aktien von Qualcomm um über 13 Prozent zu. Der Chipkonzern profitiert stark von dem aufkommenden Geschäft mit dem superschnellen 5G-Mobilfunk. Im vergangenen Quartal steigerte die Firma den Umsatz im Jahresvergleich um gut 73 Prozent auf 8,35 Mrd. Dollar. Der Gewinn erhöhte sich in dem Ende September abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal von 506 Mio. auf knapp 3 Mrd. Dollar.

Dagegen verloren die in New York gelisteten Titel des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba 2,12 Prozent. Das Unternehmen konnte sich zwar im dritten Quartal deutlich von den zeitweisen Folgen der Coronakrise erholen. Für Belastung sorgte jedoch ein Bericht der "Financial Times", wonach sich der kürzlich geplatzte Börsengang des Finanzablegers Ant Group um mindestens ein halbes Jahr verzögern dürfte.

Der Autobauer General Motors (GM) erholt sich dank boomender SUV- und Pick-up-Verkäufe schneller als erwartet vom Corona-Schock: Er verdiente im dritten Quartal wieder glänzend. Die Aktien stiegen um 4,48 Prozent.

Am Abend werden nun die Ergebnisse der am Vortag eröffneten Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve bekannt gegeben. Mit Kursänderungen rechnen Beobachter allerdings nicht. "Wir gehen davon aus, dass die Fed abwartet", heißt es etwa im Ausblick von Ökonom Michael Pearce von der Analysefirma Capital Economics.