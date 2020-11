US-Börsen (Schluss) 2 - Satte Kursgewinne trotz offenem Wahlausgang

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Präsidentschaftswahl ihre Kursgewinne aus dem Eröffnungshandel im Tagesverlauf stark ausgebaut und sind schließlich deutlich fester aus dem Handel gegangen. Sie zeigten sich somit unbeeindruckt vom weiter offenen Wahlausgang. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass Herausforderer Joe Biden in einigen entscheidenden Bundesstaaten vor Amtsinhaber Donald Trump liegen könnte.

Im Senat wiederum dürften jedoch die Republikaner Analysten zufolge jedoch gute Chancen haben, ihre Mehrheit halten zu können. Viele Marktteilnehmer waren im Vorfeld davon ausgegangen, dass die Demokraten die Senatsmehrheit erobern könnten.

Der Dow Jones beendete den Handelstag um 1,34 Prozent höher bei 27.847,66 Punkten. In der Spitze war er bis auf gut 28.300 Einheiten gestiegen und somit knapp drei Prozent im Plus gelegen. Der marktbreite S&P-500 schloss mit einem Plus von 2,20 Prozent bei 3.443,44 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Composite zog sogar um 3,85 Prozent auf 11.590,78 Einheiten an.

Trump hat bereits in der Früh vorzeitig den Sieg für sich beansprucht und deutete am späten Nachmittag in mehreren Postings auf Twitter an, dass er Wahlbetrug vermute - ohne allerdings Hinweise oder gar Belege dafür zu nennen. Trump kündigte zudem an, den Supreme Court einschalten zu wollen. Am Abend beanspruchte das Wahlkampfteam des Präsidenten den Sieg im Bundesstaat Pennsylvania, obwohl die Auszahlung noch im Gange war.

Obwohl ein knapper Wahlausgang mit möglicherweise wochenlangen Rechtsstreitigkeiten im Vorfeld der Wahl häufig als das schlechteste Szenario für die Börsen genannt wurde, bauten die wichtigsten US-Aktienindizes ihre leichten Kursgewinne aus dem Eröffnungshandel in weiterer Folge deutlich aus.

"Ich denke, dass die große Neuigkeit für die Märkte ist, dass es so aussieht als gäbe es keine 'blaue Welle', was die Kurse im Allgemeinen unterstützt", sagte ein Händler zum Finanzsender CNBC unter Verweis auf das im Vorfeld von vielen Marktteilnehmer erwartete Szenario eines Siegs der Demokraten in beiden Häusern des Kongresses und bei der Präsidentschaftswahl. "Ich denke, die Aussicht für die Zukunft ist jetzt, dass es wieder mehr über Politikinhalte und die Fed gehen wird als um die politische Prozesse, was eine gute Sache für die Märkte ist", führt er weiter aus.

Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von UnitedHealth als stärkster Wert im Dow Jones um über zehn Prozent an. Der Krankenversicherer hatte zuvor bekannt gegeben, eine Bardividende von 1,25 Dollar je Aktie auszuschütten.

Bei den Nebenwerten zogen die Aktien der Fahrdienstplattformen Uber (plus 14,6 Prozent) und Lyft (plus 11,3 Prozent) ebenfalls deutlich an. Die Wähler in Kalifornien haben in einer Volksabstimmung ein Gesetz gekippt, das den Uber- und Lyft-Fahrern den Status von angestellten Mitarbeitern zugesprochen hatte. Die Fahrdienstvermittler hatten daraufhin zunächst angekündigt, ihren Betrieb in dem Bundesstaat einzustellen oder zumindest einzuschränken, falls es in Kraft bleibe.