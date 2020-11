US-Börsen (Schluss) 2 - Dow Jones gewinnt 1,60 Prozent

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag klar im Plus geschlossen. Der Dow Jones zog um 423,45 Einheiten oder 1,60 Prozent auf 26.925,05 Zähler hoch. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gewann 1,23 Prozent auf 3.310,24 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index verbesserte sich etwas moderater um 0,42 Prozent auf 10.957,61 Zähler.

Einen Tag vor der US-Präsidentschaftswahl zeigten sich die Anleger wieder etwas zuversichtlicher. In der vergangenen Woche hatte der Dow Jones noch die schwächste Wochenperformance seit Ausbruch der Coronakrise im März eingefahren. Der wohl weltweit bekannteste Börsenindex hatte mehr als sechs Prozent an Wert eingebüßt.

In den Umfragen zur Wahl führt weiterhin der demokratische Kandidat Joe Biden mit deutlichem Abstand vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Den Demokraten werden von Expertenseite außerdem gute Chancen eingeräumt, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu behalten und nach sechs Jahren die Kontrolle über den Senat zurückzugewinnen.

In dieser Woche steht zudem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Auch der monatliche Arbeitsmarktbericht dürfte in dieser Woche für Aufsehen sorgen. Die am Berichtstag veröffentlichten US-Konjunkturzahlen fielen überwiegend positiv aus. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober deutlich stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 55,4 Punkten im Vormonat auf 59,3 Zähler.

Im Dow Jones eroberten Honeywell mit plus 5,2 Prozent den Spitzenplatz. Dahinter verteuerten sich Dow und Walgreen Boots Allianc jeweils um etwas mehr als fünf Prozent. Die Walt Disney-Titel verbilligten sich hingegen am anderen Ende um 0,9 Prozent.

Die Papiere des Kosmetikkonzerns Estee Lauder legten 1,9 Prozent zu. Nach starken Quartalszahlen kündigte der Konzern eine zehnprozentige Anhebung seiner Quartalsdividende an.

Die Berichtssaison blieb auch zum Wochenauftakt Thema in New York. Nach Börsenschluss an der Wall Street werden noch der Online-Bezahldienst Paypal und der Lebensmittelhersteller Mondelez aktuelle Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld gaben Paypal-Titel um 0,9 Prozent zu und bei Mondelez gab es einen Kursgewinn in Höhe von 2,3 Prozent zu sehen.