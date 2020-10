US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt deutlich schwächer

Die US-Börsen haben am Mittwoch mit schweren Kursverlusten geschlossen. Die sich zuspitzende Coronakrise sorgte unter den Anlegern für wachsende Ängste an der Wall Street, auch wegen sich abzeichnender Lockdowns in Europa.

Der Dow Jones brach um 3,43 Prozent auf 26.519,95 Punkte ein. Der marktbreite S&P-500 gab um 3,53 Prozent auf 3.271,03 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq Composite ging um 3,73 Prozent tiefer bei 11.004,87 Einheiten aus dem Handel.

Von einer Panik könne zwar noch keine Rede sein, aber die Nervosität steige deutlich, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi zu den Talfahrten der Märkte in Europa und den USA. Laut Chefvolkswirt Jürgen Michels von der BayernLB herrscht zudem weiter Unsicherheit vor den nahenden US-Wahlen. Eine Hängepartie beim Wahlausgang wird als weiteres bedeutendes Risiko gesehen.