US-Börsen (Schluss) 1 – Wall Street schließt deutlich fester

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Präsidentschaftswahl ihre Kursgewinne im Tagesverlauf stark ausgebaut und sind schließlich mit satten Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Sie zeigten sich somit unbeeindruckt vom weiter offenen Wahlausgang. Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass Herausforderer Joe Biden in einigen entscheidenden Bundesstaaten vor Amtsinhaber Donald Trump liegen könnte.

Im Senat wiederum dürften jedoch die Republikaner Analysten zufolge jedoch gute Chancen haben, ihre Mehrheit halten zu können. Viele Marktteilnehmer waren im Vorfeld davon ausgegangen, dass die Demokraten die Senatsmehrheit erobern könnten.

Der Dow Jones beendete den Handelstag um 1,34 Prozent höher bei 27.847,66 Punkten. In der Spitze war er bis auf gut 28.300 Einheiten gestiegen und somit knapp drei Prozent im Plus gelegen. Der marktbreite S&P-500 schloss mit einem Plus von 2,20 Prozent bei 3.443,44 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Composite zog sogar um 3,85 Prozent auf 11.590,78 Einheiten an.