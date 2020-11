US-Börsen (Schluss) 1 – Klare Kursgewinne an der Wall Street

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag klar im Plus geschlossen. Der Dow Jones zog um 423,45 Einheiten oder 1,60 Prozent auf 26.925,05 Zähler hoch. Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index gewann 1,23 Prozent auf 3.310,24 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index verbesserte sich etwas moderater um 0,42 Prozent auf 10.957,61 Zähler.

Einen Tag vor der US-Präsidentschaftswahl zeigten sich die Anleger wieder etwas zuversichtlicher. In der vergangenen Woche hatte der Dow Jones noch die schwächste Wochenperformance seit Ausbruch der Coronakrise im März eingefahren. Der wohl weltweit bekannteste Börsenindex hatte mehr als sechs Prozent an Wert eingebüßt.