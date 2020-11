US-Börsen (Schluss) 1 – Dow Jones gewinnt 1,95 Prozent

Trotz eines weiterhin nicht vorliegenden Ergebnisses bei den US-Präsidentschaftswahlen haben die US-Börsen am Donnerstag ihren Steigflug an der Wall Street fortgesetzt und den vierten Tag in Folge mit Gewinnen geschlossen. Neben der Hängepartie um das Amt des US-Präsidenten schielten Anleger zudem auch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed).

Die Fed beließ den Leitzins am Donnerstag in der Spanne von null bis 0,25 Prozent und hielt zugleich die Tür für neue Nothilfen in der Corona-Pandemie offen. Sie verpflichte sich, die volle Bandbreite ihrer Instrumente zu nutzen, bekräftigten die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell.

Der US-Leitindex Dow Jones schloss um 1,95 Prozent höher bei 28.390,18 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg ebenfalls um 1,95 Prozent auf 3.510,45 Einheiten und der Nasdaq Composite gewann 2,59 Prozent auf 11.890,93 Zähler.