US-Börsen nach US-Wahl mit Kursgewinnen, Dow Jones plus 0,71%

Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn fester notiert. Angesichts des weiter unklaren Wahlausgangs in den USA könnten die Aktienkurse an der Wall Street zur Wochenmitte aber klar schwanken. Gegen 15.45 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 194,10 Einheiten oder 0,71 Prozent auf 27.674,13 Zähler. Der S&P-500 Index zog 1,41 Prozent auf 3.416,77 Zähler hoch. Der Nasdaq Composite Index kletterte satte 2,46 Prozent auf 11.434,62 Einheiten nach oben.

Von der viel zitierten "blauen Welle", auf die der Markt spätestens seit Wochenbeginn gesetzt hatte und die die Demokraten zum Präsidentenamt sowie zur Mehrheit im Kongress tragen sollte, spricht inzwischen keiner mehr. Im Duell zwischen dem republikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden zeichnet sich noch keine Entscheidung ab. Dass sich Trump trotz der noch laufenden Stimmenauszählung schon zum Sieger erklärte und wegen der Verzögerung des Wahlergebnisses mit dem Gang vor das Oberste Gericht der USA drohte, um eine weitere Stimmenauszählung zu stoppen, sorgte zusätzlich für Irritationen.

Zudem könnte im parteipolitisch gespaltenen Kongress alles beim Alten bleiben: Während die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt haben dürften, bekamen ihre Hoffnungen auf eine Eroberung des Senats einen schweren Dämpfer. Denn mehrere republikanische Senatoren, die als Wackelkandidaten galten, konnten ihre Sitze verteidigen. Damit könnte auch der künftige Präsidenten bei der Durchsetzung seiner politischen Agenda auf Grenzen stoßen - sei es nun Trump oder Biden.

Vor allem im Gesundheitsbereich wurden starke Kursgewinne verbucht. Im Dow Jones eroberten UnitedHealth mit plus 8,4 Prozent den Spitzenplatz. Dahinter verteuerten sich Merck & Co um vier Prozent und Amgen zogen 3,5 Prozent an. Unter den Techwerten gewannen Microsoft 3,3 Prozent und Apple 2,2 Prozent.

Die wenigen Unternehmensnachrichten im Schatten des Wahlkrimis sorgten für deutliche Kursbewegungen. So sprangen die Aktien von Uber und Lyft um fast zwölf bzw. 12,4 Prozent hoch, nachdem die Kalifornier in einer Volksabstimmung ein Gesetz gekippt hatten, das deren Fahrern den Status von Mitarbeitern zugesprochen hatte. Die Fahrdienst-Vermittler hatten angekündigt, ihren Betrieb in dem Bundesstaat einzustellen oder zumindest einzuschränken, falls es in Kraft bleibe.

Bei den Halbleiterherstellern AMD und Intel konnten sich die Aktionäre über Kursaufschläge von 3,5 Prozent und 1,1 Prozent freuen, nachdem der südkoreanische Branchenkollege Hynix für das dritte Quartal einen Gewinnsprung berichtet hatte.