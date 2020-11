US-Börsen legen zur Eröffnung weiter deutlich zu

Die US-Börsen haben am Donnerstag einheitlich klar im Plus eröffnet und damit ihre jüngste Rally fortgesetzt. Obwohl das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom Dienstag weiter offen ist, herrschte beste Stimmung an der Wall Street.

In den meisten der noch nicht fertig ausgezählten Bundesstaaten gilt Herausforderer Joe Biden als aussichtsreicher. Amtsinhaber Donald Trump hat jedoch bereits angekündigt, die Ergebnisse in manchen der entscheidenden Staaten nicht zu akzeptieren. Am Nachmittag forderte er in einem Twitter-Post erneut, die Auszählungen zu stoppen. An der Wall Street zeigte man sich davon jedoch unbeeindruckt.

Der Dow Jones stieg gegen 15.45 Uhr um 1,70 Prozent auf 28.320,92 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte 1,92 Prozent auf 3.509,63 Einheiten zu. Der technologielastige Nasdaq Composite zog um 2,28 Prozent auf 11.854,47 Punkte an.

Entscheidend für die Marktteilnehmer dürfte auch sein, dass die Republikaner aller Voraussicht nach ihre Mehrheit im US-Senat halten werden können. Dies würde es für einem möglichen Präsidenten Biden schwieriger machen, Steuererhöhungen oder stärkere Regulierungsmaßnahmen für Unternehmen durchzusetzen.

Im Dow Jones tendierten im Eröffnungshandel alle 30 Werte im Plus. An der Indexspitze notierten dabei Microsoft (plus 3,08 Prozent), Visa (plus 2,95 Prozent), Caterpillar (plus 2,53 Prozent) und Apple (plus 2,44 Prozent). Kurszuwächse von mehr als zwei Prozent verzeichneten außerdem die Aktien von Nike (plus 2,28 Prozent), Salesforce (plus 2,05 Prozent) und Honeywell (plus 2,03 Prozent).

Im S&P-500 legten die Aktien von Qualcomm einen Kurssprung von über elf Prozent hin. Der Chipkonzern profitiert stark von dem aufkommenden Geschäft mit dem superschnellen 5G-Mobilfunk. Im vergangenen Quartal steigerte die Firma den Umsatz im Jahresvergleich um gut 73 Prozent auf 8,35 Mrd. Dollar. Der Gewinn erhöhte sich in dem Ende September abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal von 506 Mio. auf knapp 3 Mrd. Dollar.

Dagegen verloren die New York gelisteten Titel des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba im Eröffnungshandel über dreieinhalb Prozent. Das Unternehmen konnte sich zwar im dritten Quartal deutlich von den zeitweisen Folgen der Coronakrise erholen. Für Belastung sorgte jedoch ein Bericht der "Financial Times", wonach sich der kürzlich geplatzte Börsengang des Finanzablegers Ant Group um mindestens ein halbes Jahr verzögern dürfte.

Am Abend werden die Ergebnisse der am Vortag eröffneten Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve bekannt gegeben. Mit Kursänderungen rechnen Beobachter allerdings nicht. "Wir gehen davon aus, dass die Fed abwartet", heißt es etwa im Ausblick von Ökonom Michael Pearce von der Analysefirma Capital Economics. Die Notenbank hat ihre Linie im Zuge der Coronakrise bereits stark gelockert und zuletzt signalisiert, dass die Zinsen auf absehbare Zeit nahe null bleiben.

Im Vorfeld fielen die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt etwas schwächer aus als erwartet. Demnach betrug die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche 751.000, rund 7.000 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Experten hatten allerdings nur mit 735.000 neuen Anträgen gerechnet.