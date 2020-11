UniCredit friert Plan einer Auslandsholding ein

Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit friert vorerst ihren Plan zur Gründung einer Subholding ein, in der die Auslandstöchter gebündelt werden sollten. Wegen des aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfelds mit den Programmen der Europäischen Zentralbank (EZB) sei der Plan jetzt nicht mehr relevant, erklärte UniCredit-Konzernchef Jean Pierre Mustier bei der Vorstellung der Quartalsergebnisse am Donnerstag in Mailand.

Mustier betonte, dass UniCredit weder Fusionen noch Akquisitionen plane. Gerüchte über eine mögliche Übernahme der krisengeschüttelten Traditionsbank Monte Paschi di Siena (MPS) wollte der Banker nicht kommentieren. "Unser Entwicklungsplan bis 2023 basiert auf der Voraussetzung, dass es weder zu Fusionen noch zu Akquisitionen kommen wird", sagte der Franzose.

Mustier begrüßte den Einstieg von Ex-Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan in den UniCredit-Aufsichtsrat. "Padoan hat eine außerordentliche internationale Erfahrung. Wir sind froh, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können", so Mustier. Der 70-jährige Padoan wird im April zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Bank aufrücken.