Unbekannter Wolf aus italienischer Population in Tirol nachgewiesen

Ein bisher unbekannter, männlicher Wolf aus der italienischen Population ist für Schafsrisse auf einer Alm im Gemeindegebiet von Innervillgraten in Osttirol verantwortlich. Dies ergab die Gentotypisierung, also die Bestimmung des genetischen Fingerabdrucks der aus den Proben gewonnenen Wolfs-DNA, teilte das Land am Donnerstag mit. Der nachgewiesene Wolf trägt die Bezeichnung "91MATK".

Damit sei klar, dass die Risse in Innervillgraten einem anderen männlichen Wolf aus der italienischen Population zuzuordnen sind als jene vom August und September auf Almen in Leisach und Lavant, hieß es. In Osttirol wurden somit im heurigen Jahr bisher drei verschiedene Wölfe genetisch nachgewiesen. Es handelte sich um zwei männliche und einen weiblichen Wolf - alle aus der italienischen Quellpopulation.

Aufklärung gab es indes in den Osttiroler Fällen eines gemeldeten toten Lammes in Assling sowie eines toten Rehkitz in Ainet. Hier wurde laut Land keine Raubtier-DNA bzw. ein Fuchs nachgewiesen.

Für den Tod eines gerissenen Schafes in Navis (Bezirk Innsbruck Land) am 8. Oktober war hingegen derselbe Wolf aus der nordischen Population mit der Bezeichnung "89MATK" verantwortlich, dessen DNA bereits bei einem Riss im August im Gemeindegebiet von Wattenberg nachgewiesen worden war. Bei einem am 12. Oktober ebenfalls in Navis gemeldeten toten Schaf stieß man hingegen auf keine DNA eines Raubtiers.