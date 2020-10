Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Ab 29. Oktober:

NIEMALS SELTEN MANCHMAL IMMER USA/GB 2020 102 min Regie: Eliza Hittman Mit: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Theodore Pellerin, Sharon Van Etten, Ryan Eggold www.universalpictures.at/niemalsseltenmanchmalimmer; www.focusfeatures.com/never-rarely-sometimes-always DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA0076 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET

Mit ihrem neuen Film erzählt US-Regisseurin Eliza Hittman, wie es sich anfühlt, in der heutigen Welt als Frau aufzuwachsen. "Niemals Selten Manchmal Immer" handelt von der 17-jährigen Autumn. Sie ist ungewollt schwanger und muss heimlich nach New York reisen, um dort die Möglichkeit zu einer Abtreibung zu haben. Mit ihrer Cousine und wenig Geld schlägt sie sich durch die Stadt. Der Film lief auf dem Sundance Festival und gewann auf der diesjährigen Berlinale den Großen Preis der Jury.

HEXEN HEXEN USA/MEX 2020 104 min Regie: Robert Zemeckis Mit: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock, Charles Edwards www.warnerbros.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA0077 EINE FILMKRITIK VERSENDET

In der schwarzhumorigen Geschichte geht es um einen Waisenjungen, der Ende 1967 zu seiner Großmutter in die Stadt Demopolis, gelegen im südlichen US-Bundesstaat Alabama, zieht. Dann aber geschehen die unglaublichsten Dinge: Mit echten Hexen bekommen es die Grandma und ihr Enkel zu tun, auch wenn sich diese nicht unbedingt auf den ersten Blick als solche zu erkennen geben. Dann aber treffen Enkel und Großmama auf die von Anne Hathaway verkörperte Großmeisterhexe. Regie führte Robert Zemeckis ("Zurück in die Zukunft").

ZOMBIE - DAWN OF THE DEAD (Wiederaufführung/restaurierte Fassung) USA/I 1978 120 min Regie: George A. Romero Mit: David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger, Gaylen Ross, David Crawford www.24-bilder.de/filmdetail.php?id=848

Die Toten kommen nach 40 Jahren auf die Erde zurück. Nachdem die Menschheit von einer Seuche vernichtet wurde, verschanzen sich einige wenige Überlebende vor den nach Menschenfleisch dürstenden Zombies, die aus den Toten entstanden sind. Draußen die Horden der Untoten, drinnen ein klaustrophobischer Alptraum. Dies ist die Geschichte des Horrorklassikers "Dawn of the Dead" von Altmeister George A. Romero, der nun passend zu Halloween restauriert in die Kinos kommt.

ALP-CON BIKE - CINEMATOUR (Chasing The Yeti/Dirt Magic/Facing K2/From The Ash) 2019/2020 49/19/10/4 min Regie: Ambrose Weingart/-/Martin Bissig/Ryan Gibb https://alp-con.net

Reisen ist in Coronazeiten ja kaum mehr möglich. "Alp-Con Bike" bringt einen zumindest virtuell an atemberaubende Naturschauplätze. Athleten stellen sich in den malerischsten Winkeln des Planeten Herausforderungen. Ihre auf Leinwand gebannten Geschichten vereint nun "Alp-Con Bike" in einem filmischen Sammelsurium.

Ab 30. Oktober:

GREENLAND USA/GB 2020 119 min Regie: Ric Roman Waugh Mit: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, Randal Gonzalez www.greenlandfilm.de; www.greenlandmovie.com DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA0078 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET

Wenn sich ein riesiger Komet im direkten Anflug auf die Erde befindet, wenn sich Massen in Panik in Bewegung setzen, dann kann es durchaus sein, dass all dies Teil einer amerikanischen Kinoerzählung ist. So auch in diesem Fall eines, unter der Regie von Ric Roman Waugh entstandenen Films mit Gerard Butler in der ziemlich anstrengenden Hauptrolle. Butler gibt einen ohnehin gestressten Bauingenieur, der hier nun nicht nur versuchen muss, seine Ehe wieder ins Reine zu bringen, sondern es zugleich auch mit einem allzu tödlichen Himmelskörper zu tun bekommt. An seiner Seite in diesem Zweistünder: Morena Baccarin aus der TV-Serie "Homeland".

BLUMHOUSE'S DER HEXENCLUB USA 2020 95 min Regie: Zoe Lister-Jones Mit: Michelle Monaghan, David Duchovny, Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Charles Vandervaart www.sonypictures.at

"Der Hexenclub" hatte sich 1996 zum Erfolg entwickelt - weshalb nun auch die Fortsetzung in die Kinos kommt. Die Teenagerin Lily (Cailee Spaeny) zieht darin mit ihrer Mutter (Michelle Monaghan) zu deren neuem Mann (David Duchovny) in eine andere Stadt. Immerhin schließt sie schnell drei ihrer Mitschülerinnen Freundschaft (Gideon Adlon, Lovie Simone und Zoey Luna). Das Trio nimmt sie in seinen Hexenzirkel auf. Und so lernt Hannah auch bald ihre magischen Kräfte kennen.

YAKARI - DER KINOFILM B/F/D 2020 82 min Regie: Toby Genkel, Xavier Giacometti www.yakari-film.de; www.dargaudmedia.com/en/yakari-the-film.html DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA0079 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET

Yakari und sein Pferd Kleiner Donner gehören schon seit Generationen zu den Helden in Kinderzimmern. Es gibt Comics, eine Serie, sogar ein Musical - und jetzt auch einen Kinofilm. Und der erzählt, wie alles begann: wie der kleine Yakari vom Stamme der Sioux zu seiner Fähigkeit kam, mit Tieren zu sprechen und wie er sich mit Kleiner Donner - einem ungestümen Wildpferd - anfreundet.

DAS SCHAURIGE HAUS A 2020 100 min Regie: Daniel Prochaska Mit: Leon Orlandianyi, Benno Rosskopf, Julia Koschitz, Marii Weichsler, Lars Bitterlich http://dasschaurigehaus.at DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA0080 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET

Die beiden Brüder Hendrik (Leon Orlandianyi) und der kleine Eddi (Benno Rosskopf) sind nicht gerade begeistert, das sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter Sabine (Julia Koschitz) aus Hannover nach Bad Eisenkappel ziehen müssen. Das verwitterte Gruselhaus, das sich die drei gemietet haben, hebt auch nicht direkt die Stimmung. Und so beginnt Eddi bald zu schlafwandeln, während Hendrik von Albträumen geplagt wird. Das Haus birgt offenbar die Spuren eines vergangenen Verbrechens - und damit in Verbindung stehende Geister. So machen sich die beiden mit zwei neu gewonnenen Freunden auf die Jagd, um das Rätsel zu lösen.

MILLA MEETS MOSES AUS 2019 120 min Regie: Shannon Murphy Mit: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay, Eugene Gilfedder, Essie Davis www.filmladen.at/film/milla-meets-moses DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA0081 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET

In diesem schon bei vielen Filmfestivals gelobten und teils auch ausgezeichneten Werk geht es nicht nur um das Größer- und um das Erwachsenwerden. Es geht auch um eine schlimme Krankheit: Krebs. Milla, die in diesem rund zweistündigen Film mal mit bunten Haaren, mal ohne, mal auch mit einer blonden Perücke zu sehen ist, hat nicht mehr lange zu leben. Die Begegnung aber mit einem nur unwesentlich älteren, jungen Mann ermöglicht es ihr, trotz Chemotherapie doch noch ein paar wirklich besondere Momente zu erleben.