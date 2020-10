Überfallene trat Räuber in Wien-Favoriten in die Weichteile

Mit einem Tritt in die Weichteile hat eine 52-Jährige am Freitagabend die Flucht eines Räubers in Wien-Favoriten gestoppt, der ihr kurz zuvor die Handtasche entreißen wollte. Die Polizei nahm den 47-jährigen Mann fest. Ebenfalls gescheitert sind bereits in den Mittagsstunden vier jugendliche Räuber in Floridsdorf an der Neuen Donau bei der Brigittenauer Bucht, die einem 21-Jährigen das Handy wegnehmen und den Besitzer in die Donau stoßen wollten.

Die 52-Jährige wurde gegen 20.30 Uhr in der Alaudagasse überfallen. Der 47-jährige österreichische Staatsbürger dürfte aber die Wehrhaftigkeit seines Opfers augenscheinlich unterschätzt haben, wie Polizeisprecher Markus Dittrich in einer Aussendung schrieb. Zunächst wehrte sich die Frau dagegen, dass er ihr die Handtasche entriss, sodass er nach kurzem Gezerre ohne Beute flüchtete. Die 52-Jährige nahm - leicht verletzt - die Verfolgung auf und stoppte ihn mit dem Tritt. Der verhinderte Räuber wurde festgehalten, bis ihn Polizisten mitnahmen.

Um 11.45 Uhr überfielen die vier Jugendlichen den 21-Jährigen Am Rollerdamm bei der Brigittenauer Bucht. Sie wollten sein Mobiltelefon haben und attackierten ihn. Der 21-Jährige wehrte sich aber und konnte auch verhindern, dass die Burschen ihn in die Donau stießen. Schließlich flüchteten sie. Die Polizei nahm kurze Zeit später zwei der Räuber - einen 14- und einen 15-Jährigen - fest. Ihr Opfer erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen.