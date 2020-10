Überfall auf Trafik im Bezirk Baden: Zwei Stangen Zigaretten erbeutet

Eine Trafik in Trumau (Bezirk Baden) ist am Freitagabend der Schauplatz eines Überfalls gewesen. Ein Täter erbeutete nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager zwei Stangen Zigaretten und entkam mit einem Komplizen, der in einem Auto gewartet hatte. Eine Fahndung blieb erfolglos.

In der Nähe der Tatortes wurde eine Waffen-Attrappe gefunden. Damit dürfte die Angestellte der Trafik bedroht worden sein. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ersuchte am Samstag um Hinweise im Zusammenhang mit der Tat.