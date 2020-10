TV-Streaming-Anbieter Zattoo startet in Österreich

Der Schweizer TV-Streaming-Anbieter Zattoo ist nun auch in Österreich verfügbar. Der Markteintritt in Österreich erfolgt in Partnerschaft mit "krone.at", die Online-Zeitung ist unter anderem für die Vermarktung verantwortlich, wurde in einer Aussendung am Mittwoch bekannt gegeben. Das Unternehmen bietet seinen Kunden in Österreich Live-TV-Streams von rund 60 Sendern, die via Browser oder App gesehen werden können.

Gewählt werden kann zwischen zwei Abo-Modellen: Das Ultimate-Abo gibt es für 14,99 Euro, das Premium-Modell für 11,99 Euro im Monat.