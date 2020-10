Türkei bestätigt Tests mit russischem Raketenabwehrsystem S-400

Die Türkei hat Berichte über Tests mit dem umstrittenen russischen Raketenabwehrsystem S-400 bestätigt. "Sie wurden und werden durchgeführt", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Istanbul. In Hinblick auf Kritik aus Washington ergänzte er: Man werde die USA dafür nicht um Erlaubnis bitten.

Türkische Medien hatten zuvor berichtet, dass türkische Streitkräfte die Boden-Luft-Raketen am Freitag vergangener Woche nahe der Schwarzmeerstadt Sinop erstmals unter Einsatzbedingungen getestet hätten.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Freitag, er sei besorgt über die Folgen der türkischen Entscheidung für das S-400-System. Für die NATO sei wichtig, dass Systeme der Bündnisstaaten kompatibel miteinander seien und die S-400 könnten nicht in das Luft- und Raketenabwehrsystem der NATO integriert werden.

Die USA haben den NATO-Partner Türkei wegen des Kaufs des russischen Raketensystems bereits aus dem F-35-Kampfjetprogramm ausgeschlossen. Weiterhin drohen deswegen auch US-Sanktionen gegen die Türkei.

Die Türkei argumentiert hingegen, sie brauche eine eigene Raketenabwehr gegen Bedrohungen aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien, aber auch aus dem Inland. Nach ihrer Darstellung hat sie von Bündnispartnern kein vernünftiges Alternativangebot bekommen.

Die S-400 ist ein mobiles Luftabwehrsystem, das Flugzeuge, Geschoße und andere Objekte vom Himmel holen kann. Die Einheiten, die üblicherweise aus mehreren Raketen, einem Radar und einem Gefechtsstand bestehen, können per Lastwagen transportiert werden. Die S-400 kann mit Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen arbeiten.