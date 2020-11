Trump-Lager verlangt Stopp der Stimmauszählung auch in Pennsylvania

Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump auch im umkämpften Staat Pennsylvania vor Gericht gezogen, um die Stimmauszählung zu stoppen. Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, per Klage eine Aussetzung der Auszählung erreichen zu wollen. Das Wahlkampfteam sprach von mangelnder "Transparenz" in den Wahllokalen.

Zuvor hatte das Wahlteam bereits gegen die Stimmauszählung in Michigan geklagt, wo Trumps Rivale Joe Biden nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen mit 0,7 Prozentpunkten denkbar knapp in Führung vor dem Amtsinhaber lag. In Pennsylvania lag nach Auszählung von 82 Prozent der Stimmen hingegen Trump mit 52,7 Prozent vergleichsweise deutlich vorne.