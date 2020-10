Toto: Erneut kein Dreizehner - Triple-Jackpot wartet

Die Gewinnermittlung der Toto-Runde 43A hat am Freitag keinen Dreizehner-Gewinn und damit einen Triple-Jackpot gebracht. In der Runde 43B - Annahmeschluss am Samstag um 15.20 Uhr - werden rund 115.000 Euro im ersten Rang im Topf liegen. Für drei Zwölfer-Gewinne gibt es jeweils knapp 2.600 Euro. Der Jackpot im ersten Rang der Torwette wird am Wochenende bereits über 40.000 Euro liegen.

Gewinnermittlung der Toto Runde 43A (ohne Gewähr):

0 Dreizehner Triple-Jackpot 100.000,00 Euro/ca. 115.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je 2.595,60 58 Elfer zu je 29,80 488 Zehner zu je 7,00 283 5er Bonus zu je 5,00 Torwette: 1. Rang: Jackpot 39.108,72 2. Rang: 2 Gewinne zu je 381,40 3. Rang: 36 zu je 26,40 Hattrick: Jackpot 137.334,88