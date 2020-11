Tödlicher Verkehrsunfall mit Leichtkraftfahrzeug in Oberösterreich

Bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich ist am frühen Sonntagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 65-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn kam mit seinem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug auf der L100 Mühlen Landstraße in Richtung Ernsting aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr er etwa 20 Meter die Böschung entlang und prallte anschließend frontal gegen einen Baum.

Der 65-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.