"The Good Lord Bird" bei Sky: Der Prediger mit der Pistole

Ethan Hawke ist fast 50, aber es scheint nicht lange her zu sein, dass er einen verträumten, aufstrebenden Schriftsteller spielte, der mit July Delpy durch Wien flanierte. Jetzt, da er im mittleren Alter ist, gibt er in der schwarzhumorigen Serie "The Good Lord Bird" den durchgeknallten Prediger und Abolitionisten John Brown - mit viel Schimpfen und Spucken. Ab Freitag (6. November) ist die Serie immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen.

"Die meisten Leute haben noch nie von John Brown gehört", beginnt "The Good Lord Bird" und "wenn doch, dann wissen sie, dass er als Verräter aufgehängt wurde, alle möglichen Probleme aufwirbelte und den Bürgerkrieg begann." Die siebenteilige Miniserie, die auf dem gleichnamigen Roman von James McBride basiert (der auf Deutsch unter dem Titel "Das verrückte Tagebuch des Henry Shackleford" erschien), möchte diese Bildungslücke schließen.

Ethan Hawke spielt als John Brown einen fanatischen Christen, der davon überzeugt ist, dass Gewalt leider notwendig ist, um die "Neue Welt" von der Sklaverei zu befreien. Brown will nicht verhandeln. Schwarze Menschen müssen befreit werden und zwar jetzt, sonst wird er schießen - und das tut er oft. Wenn er die Sklaverei zum Affront gegen Gott erklärt, dann brüllt er bis er heiser wird. Dann tröpfelt Spucke über seinen zotteligen Bart, sein Gesicht wird lila und seine Adern pochen. Im Grunde ist Brown genau das Gegenteil von Ethan Hawkes Rolle als zurückhaltender, innerlich zerrissener Reverend Toller in Paul Schraders "First Reformed".

Die sieben Episoden folgen Brown und seiner kleinen Truppe von Wanderern in einen Guerillakrieg um Amerikas Seele (darunter seine eigenen erwachsenen Söhne, ein paar befreite Sklaven, ein amerikanischer Ureinwohner und ein Jude), der in dem berühmten Überfall auf das Armeedepot von Harpers Ferry 1859 gipfelt. Brown wurde schließlich wegen Anstiftung eines Sklavenaufstandes hingerichtet, was zwei Jahre später zur Auslösung des amerikanischen Bürgerkriegs beigetragen haben dürfte.

Erzählt wird das Ganze angenehm von einem Sklavenjungen namens Henry (Joshua Caleb Johnson), der in das Chaos des Mannes hineingezogen wird, aber für den größten Teil der Geschichte Browns Entscheidungen und seiner geistigen Gesundheit gegenüber äußerst skeptisch ist. Brown hat ihn aus den Klauen eines Rassisten befreit, aber er ist so sehr damit beschäftigt, das zu tun, was er für das Werk des Herrn hält, dass er nicht bemerkt, dass Henry ein Bube ist. Er hält ihn für ein Mädchen, und Henry, der plötzlich Kleider tragen muss und "Henrietta" heißt, bringt es nicht übers Herz, ihn zu korrigieren. Er ist sich auch nicht sicher, ob er von diesem Verrückten wirklich "befreit" werden wollte.

Es ist eine lustige Nebenhandlung, die eines der Hauptthemen der Serie ist. Henry schlittert von einem "Besitzer" zum nächsten. Er bekommt immer noch gesagt, was er tun und was er anziehen soll, aber er merkt auch, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, für ein Mädchen gehalten zu werden. Die Menschen sind plötzlich viel netter zu ihm.

Ähnlich wie die Romanvorlage aus dem Jahr 2013 ist "The Good Lord Bird" eine unglaubliche Gratwanderung zwischen historischer Nacherzählung und absurder dunkler Komödie: eine Mischung aus den Coen-Brüdern und Monty Python. Die Serie enthält einige nette Auftritte, darunter Maya Hawke ("Stranger Things") als John Browns Tochter, Steve Zahn ("Planet der Affen: Survival") als schwachsinniger Rassist, Wyatt Russell ("Operation: Overlord") als der berüchtigte spätere Konföderiertengeneral Jeb Stuart und Daveed Diggs ("Snowpiercer") als Frederick Douglass, einer der einflussreichsten Afroamerikaner des 19. Jahrhunderts. Aber Ethan Hawke stiehlt allen die Show.

Er hat die Miniserie zusammen mit Mark Richard (Produzent von "Fear The Walking Dead") entwickelt, und es ist ziemlich offensichtlich, dass das Autorenteam Brown mit Hawke im Kopf geschrieben hat. Es macht Spaß ihm zuzusehen, wie er mit einer Schildkröte redet, und es ist eine der besten Leistungen seiner bisherigen Karriere.

