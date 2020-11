Terrorismus - Italien weist "gefährlichen" Tunesier aus

Italien hat einen tunesischen Staatsbürger ausgewiesen, den Geheimdienste als "gefährlich" für die nationale Sicherheit eingestuft haben. Der Tunesier, der am 18. Oktober mit weiteren 16 Landsmännern auf Lampedusa gelandet war, wurde aufgrund eines Abschiebebefehls der Polizei von Palermo mit einem Charterflug nach Tunesien abgeschoben, wie das italienische Innenministerium am Mittwoch berichtete.

Der Tunesier war bereits 2017 aus Frankreich ausgewiesen worden. Er sei der Neffe eines 2016 in Frankreich wegen Terrorismus festgenommenen Mannes, der laut den Behörden einen Anschlag im Land plante. Die beiden Tunesier hatten von 2008 bis 2015 in Italien gelebt.

Weil der Täter der brutalen Messerattacke im südfranzösischen Nizza ein im September auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffener Tunesier sein soll, kritisierten italienische Rechtsparteien zuletzt die Einwanderungspolitik der Regierung von Premier Giuseppe Conte und verlangten Erklärungen von Innenministerin Luciana Lamorgese. Italien sei zur "Terrorroute" geworden, meinte die Rechtspartei Fratelli d'Italia (FdI/ Brüder Italiens). Der Tunesier war am 9. Oktober in der Adria-Hafenstadt Bari untergetaucht.

Bei dem als islamistischen Terroranschlag eingestuften Angriff hatte ein 21-jähriger Tunesier am Donnerstag in der Kirche Notre Dame im Zentrum der südfranzösischen Stadt den Mesner und zwei Frauen tödlich verletzt. Sicherheitskräfte schossen auf den Angreifer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.