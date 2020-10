Tennis: Wien-Doppel mit vier Österreichern - Thiem mit Novak

Insgesamt vier Österreicher sind im Doppelbewerb des Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle vertreten. Jürgen Melzer kommt mit seinem französischen Partner Edouard Roger-Vasselin als frischgebackener St. Petersburg-Sieger nach Wien. Für den 39-jährigen Niederösterreicher war es sein 17. Tour-Doppeltitel gewesen.

Oliver Marach, der sich vom südafrikanischen Partner Raven Klaasen getrennt hat, tritt in Wien mit dem Briten Daniel Evans an. Als Duo präsentieren sich auch wieder einmal Dominic Thiem und sein bester Freund Dennis Novak. Die beiden hatten 2016 in Kitzbühel schon einmal das Endspiel erreicht. Für Thiem wird es sein erster Doppeleinsatz auf der Tour in diesem Jahr.