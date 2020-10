Tennis: Paszek bei ihrem 3. Turnier nach Corona-Pause in 1. Runde out

Die Vorarlbergerin Tamira Paszek hat diese Woche ihr drittes Tennisturnier nach der Corona-Pause bestritten. Nach einem Quali-Out und einem Viertelfinale in der ersten September-Hälfte in Spanien und Frankreich hat die 29-Jährige am Donnerstag bei einem weiteren ITF-Turnier in Heraklion nach überstandener Qualifikation in Runde eins gegen die als Nummer vier gesetzte Rumänin Ioana Loredana Rosca (WTA-377.) 7:5,1:6,6:7(3) verloren. Paszek liegt auf Weltranglistenplatz 1.151.