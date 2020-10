Tennis: Jubiläums-Turnier in Linz mit fünf Top-25-Spielerinnen

Vorerst fünf Top-25-Spielerinnen haben für die 30. Jubiläums-Auflage beim Upper Austria Ladies in Linz ihre Nennung abgegeben. Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-Zwölften Aryna Sabalenka aus Weißrussland, die ihre Premiere auf der Gugl feiern wird. Kommen wird auch die Argentinierin Nadia Podoroska, Sensations-Halbfinalistin der French Open.

Ebenso mit von der Partie beim mit 225.500 US-Dollar Preisgeld dotierten Event sind Jelena Rybakina (KAZ/WTA-19.), die tschechische French-Open-Finalistin von 2019, Marketa Vondrousova (20), Elise Mertens (BEL/21) und Anett Kontaveit (EST/22). Mit Camila Giorgi kommt auch die Siegerin von 2018 wieder nach Linz. Sie war damals die erste Italienerin, die den Linz-Titel geholt hat.

Wie in der Stadthalle in Wien sind auch in Linz 1.000 Zuschauer täglich zugelassen, der Ticketverkauf dafür hat am Dienstag begonnen. "Das Motto der Veranstaltung lautet ganz klar ,Safety first' ", betont Turnierdirektorin Sandra Reichel. "Die Gesundheit der Spielerinnen, ihrer Betreuer, der Zuschauer und der Turniermitarbeiter steht an erster Stelle."

Es gibt ein umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept. Dazu gehören: das Ausfüllen von Gesundheitsfragebögen beim Einlass, gesperrte Sitzplätze zur Einhaltung der Abstandsregeln und eine Maskenpflicht auch auf dem Sitzplatz. VIP-Bereich und Public Catering bleiben wie gehabt geöffnet, heißt es in einer Turnieraussendung, da es sich um ein Event mit einer Dauer von mehr als drei Stunden handelt.