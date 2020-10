Tennis: Dimitrow rang Tsitsipas in drei Sätzen nieder

Grigor Dimitrow hat im Achtelfinal-Schlager des Erste Bank Open in Wien die Nummer 3 des Turniers ausgeschaltet. Der Bulgare, eins selbst Nummer drei im ATP-Ranking, komplettierte am Donnerstagabend das Viertelfinale mit einem 6:7(5),6:4,6:3-Erfolg nach 2:13 Stunden über den Griechen Stefanos Tsitsipas. Letzterer ist damit als Erster der fünf Top-Ten-Leute in der Stadthalle ausgeschieden.

Dimitrow revanchierte sich im Duell des früheren ATP-Finals-Champions (2017) mit dem aktuellen aus Griechenland auch für die vor wenigen Wochen erlittene Niederlage im Roland-Garros-Achtelfinale und stellte im Head-to-Head auf 1:1. Der Bulgare, aktuell ATP-20., trifft nun auf Rodionov-Bezwinger Daniel Evans und könnte bei einem Sieg im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic fordern.

Bereits zuvor hatte Jürgen Melzer, der 2021 seine Karriere schon vor Wien ausklingen lässt, an der Seite von Edouard Roger-Vasselin seinen letzten sportlichen Auftritt in der Stadthalle. Das österreichisch-französische Duo musste sich Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-3) im Doppel-Viertelfinale 5:7,3:6 beugen.