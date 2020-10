Tennis: Alle Österreicher in Stadthallen-Qualifikation ausgeschieden

Alle drei Österreicher in der Qualifikation für das Tennisturnier in der Wiener Stadthalle sind gleich in der ersten Runde am Samstag gescheitert. Alexander Erler gelang beim 6:3,3:6,2:6 gegen den Kanadier Vasek Pospisil der einzige Satzgewinn, Lucas Miedler unterlag dem Italiener Lorenzo Sonego 4:6,3:6, David Pichler dem Slowenen Aljaz Bedene 0:6,4:6.

Damit geht der Hauptbewerb der mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open mit drei Österreichern - Dominic Thiem, Dennis Novak und Jurij Rodionov - über die Bühne.