Teilergebnisse: Moldaus Präsident und Sandu in Stichwahl

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der Republik Moldau hat keiner der Kandidaten die notwendige Mehrheit errungen. Laut am Sonntagabend von der Wahlkommission veröffentlichten Teilergebnissen zog der pro-russische Staatschef Igor Dodon mit 36 Prozent der Stimmen ebenso in die Stichwahl ein wie seine pro-europäische Herausforderin Maia Sandu mit 30 Prozent der Stimmen. Die zweite Wahlrunde findet am 15. November statt.