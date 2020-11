Tatverdächtiger nach Attacke auf Ordensschwester in Graz ausgeforscht

Nach der Attacke auf eine 76-jährige Ordensschwestern in Graz am Samstagnachmittag ist nun ein 19-Jähriger als Tatverdächtiger ausgeforscht worden. Nach seiner Einvernahme wurde er in eine Krankenanstalt eingewiesen, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Montagabend. Er gab an, dass ihn die Frau zuvor beschimpft hätte, wie dies andere Personen ebenfalls getan hätten. Die Frau blieb bei der Attacke unverletzt.

Die 76-Jährige war am vergangenen Samstag in Begleitung einer anderen Ordensschwester in einem Bus der Linie 39 unterwegs, als ihr ein junger Mann ohne Mund-Nasen-Schutz einen Schlag gegen das Ohr versetzte, wodurch ihr Hörgerät auf den Boden fiel. Der Täter flüchtete nach der Attacke aus dem Bus in Richtung Stadtpark. Videomaterial aus dem Linienbus führte die Ermittler des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) schließlich zu einem 19-jährigen Afghanen aus Graz. Der polizeilich wegen Suchtmitteldelikten und Körperverletzung bekannte Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme Montagnachmittag geständig, ein religiöses Motiv sei durch seine Aussagen jedoch nicht auszumachen.