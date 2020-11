Syrischer Flüchtling zündet sich vor UNHCR-Sitz in Beirut an

Vor dem Sitz des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat sich ein syrischer Flüchtling angezündet. Wie ein UNHCR-Sprecher am Donnerstag mitteilte, gelang es Sicherheitskräften der Organisation, die Flammen zu löschen und den 58-Jährigen zu retten. Der Flüchtling sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der libanesischen Sicherheitskräfte war sein Zustand "stabil".

Das UNHCR machte keine Angaben dazu, warum sich der Mann selbst verbrennen wollte. Seitens der libanesischen Sicherheitskräfte hieß es, der Syrer habe sich angezündet, weil er sich die medizinische Behandlung seiner Tochter nicht leisten könne.

Im Libanon leben nach offiziellen Angaben 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge, eine Million ist offiziell bei den Vereinten Nationen registriert. Die meisten der Menschen leben in extremer Armut.

Die libanesische Regierung hat wiederholt gefordert, die syrischen Flüchtlinge in ihr Land zurückzuführen. Internationale Organisationen argumentieren jedoch, dass die Sicherheitslage in Syrien dafür ungeeignet sei.