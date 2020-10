Strafzinsen auf Girokonten bei N26 - Verbraucherschützer kritisch

Strafzinsen auf Girokonten sind in Deutschland schon seit längerem auf dem Vormarsch, in Österreich ist es dagegen bisher noch ein Tabu - ganz besonders, wenn es um Privatkunden geht. Dass nun die in Deutschland ansässige und auch in Österreich tätige Online-Bank N26 solche Schritte setzt, besorgt die heimischen Verbraucherschützer. Sie beobachten die Entwicklung genau.

"Wir sehen das sehr kritisch und sehen das auch als Einfallstor, dass andere Banken nachziehen", sagte Beate Gelbmann, Leiterin der Abteilung Klagen beim Verein für Konsumentenschutz (VKI), am Freitag zur APA. Denn im Gegensatz zu Spareinlagen, die in Österreich durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) vor Negativzinsen geschützt sind, gibt es für Girokonten keine ausdrückliche Bestimmung gegen Strafzinsen.

Sollte sich die Befürchtung des VKI bewahrheiten und Strafzinsen - diese werden auch oft "Verwahrentgelte" genannt - großflächig in Österreich eingeführt werden, würde der VKI dagegen vorgehen und eine richterliche Entscheidung dazu erwirken wollen, so Gelbmann. Das Argument der Verbraucherschützerin gegen ein Verwahrentgelt auf Girokonten ist, dass für die Kunden bei einem Girokonto ohnehin schon einiges an Kosten anfällt - beispielsweise Kontoführungsgebühren, Buchungsgebühren oder Überziehungsgebühren. "Der Kunde muss generell zahlen - er muss zahlen wenn das Konto im Minus ist und er muss zahlen wenn das Konto im Plus ist", so Gelbmann. Daher seien Strafzinsen auf Guthaben bei einem Girokonto nicht gerechtfertigt.

Dasselbe Argument vertritt auch die Arbeiterkammer (AK), die ebenfalls genau prüfen würde, sollte eine österreichische Bank Strafzinsen einführen, sagte der AK-Konsumentenschützer Christian Prantner zur APA. Seiner Meinung nach wäre die Einführung von Strafzinsen auf Girokonten für eine Bank aber "nicht gut argumentierbar". Bereits im Februar dieses Jahres hatte die AK eine gesetzliche Regelung gegen Strafzinsen auf Girokonten gefordert. An diesem Wunsch halte man nach wie vor fest, so Prantner.

Den konkreten Fall von N26 nehmen AK und VKI nun jedenfalls genauer unter die Lupe. Die von Österreichern gegründete Smartphone-Bank (mit Sitz in Berlin) N26 will ab November Strafzinsen von 0,5 Prozent für Neukunden mit einem Girokonto-Guthaben von über 50.000 Euro einführen. Bestandskunden werden nicht betroffen sein, ebenso sind Kunden des "Metal"-Produkts der Bank ausgenommen.

Kundenzahlen zu den einzelnen Ländern veröffentlicht N26 nicht, insgesamt ist die Bank aber in 25 Ländern tätig und hat mehr als 5 Millionen Kunden.