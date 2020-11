Statistik - Wien mit 871 Coronavirus-Neuinfektionen

Die Zahl jener Menschen, die in den vergangenen 24 Stunden ein positives Testergebnis erhalten haben und damit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, ist etwas gesunken: Es wurden 871 neue Fälle eingemeldet, wie aus den am Sonntag veröffentlichen Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt (Stand: 8.00 Uhr) hervorgeht. Wobei anzumerken ist: An Wochenenden sind die Zahlen stets niedriger, da Labore weniger Testergebnisse einmelden.

Bisher wurden in Wien insgesamt 32.473 Coronavirus-Infektionen registriert. Überdies sind seit Samstagfrüh vier Menschen im Zusammenhang mit der Erkrankung gestorben. Es handelt sich um eine 74-jährige Frau und drei Männer zwischen 79 und 94 Jahren. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 343 Todesfälle aufgrund von Covid-19 erfasst.

Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 9.310 Menschen. Dabei zeigt sich ein deutlicher Anstieg innerhalb von 24 Stunden (Samstag: 8.874). Wieder gesund sind 22.820 Personen.

Am gestrigen Samstag wurden 7.972 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in der Bundeshauptstadt 635.130 Tests durchgeführt.