Statistik - Wien mit 845 Corona-Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden haben in Wien wieder mehrere Hundert Menschen erfahren, dass sie sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben: Konkret wurden 845 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Überdies sind seit gestern, Dienstag, früh wieder sechs Menschen an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben.

Es handelt sich um zwei Frauen im Alter von 66 bzw. 85 Jahren sowie um vier Männer zwischen 69 und 91 Jahren. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 360 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Bisher wurden in Wien insgesamt 34.726 Coronavirus-Infektionen registriert. Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 10.433 Menschen. Wieder gesund sind 23.933 Personen. Am gestrigen Dienstag wurden 6.172 Tests vorgenommen: Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 651.976 Tests durchgeführt.