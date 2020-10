Statistik - Sechs Neuinfektionen in Flüchtlingsheim in Innsbruck

In einem Flüchtlingsheim in Innsbruck ist ein neuer Cluster bekannt geworden: Vier Bewohner und zwei Mitarbeiter wurden positiv getestet. Die sechs Infizierten wurden umgehend abgesondert, informierte das Land am Samstagabend. Weiters ordnete die Gesundheitsbehörde die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter des Flüchtlingsheims an - insgesamt handelt es sich um 90 Personen. Mit den Testergebnissen sei in den nächsten Tagen zu rechnen, hieß es.

In Tirol waren mit Stand Samstagabend 2.397 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitagabend kamen 372 positive Testergebnisse hinzu, umgekehrt galten 171 Personen wieder als vom Virus genesen. In den Spitälern des Bundeslandes waren 99 Covid-19-Patienten untergebracht, acht davon benötigten intensivmedizinische Behandlung.

Der Großraum Innsbruck war weiter der klare Corona-Hotspot des Bundeslandes. Die Landeshauptstadt wies aktuell 630 Infektionen auf, der Bezirk Innsbruck-Land 656. Dahinter reihte sich der Bezirk Schwaz mit 430 Fällen ein. Die Corona-Ampel ist für alle diese drei Bezirke auf Rot geschaltet. In Tirol wurden bisher 283.595 Corona-Tests durchgeführt.