Statistik - Fünf weitere Tote und 500 Neuinfektionen in Vorarlberg

Die Zahl der Neuinfektionen hat am Montag in Vorarlberg erneut einen Höchststand erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 500 Neuinfektionen hinzu, die bisherige Höchstmarke lag bei 451. Bei 124 Genesungen stieg so die Zahl der aktiv Infizierten auf über 3.000, exakt auf 3.059. Ebenso stark angewachsen ist die Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern, sie nahm von 92 auf 116 zu. Stabil blieb hingegen die Zahl der Intensivpatienten (22). Fünf Corona-Patienten verstarben.

Nach Angaben der Landespressestelle handelte sich bei vier der fünf Corona-Todesopfer um hochbetagte Personen, die unter schwerwiegenden Vorerkrankungen litten. Die fünfte, deutlich jüngere Person habe ebenfalls einer gesundheitlichen Risikogruppe angehört, hieß es.

Vorarlberg wies am Montag laut Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) die mit Abstand schlechteste Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner aller österreichischen Bundesländer auf. Mit einem Wert von 509,9 lag Vorarlberg deutlich vor Tirol (440,8) und Oberösterreich (435,2).

In sechs Vorarlberger Kommunen - Dornbirn (464), Lustenau (377), Feldkirch (199), Bregenz (197) sowie Hohenems (155) und Hard (116) - gab es jeweils (weit) über 100 aktive Fälle, in Bludenz (99), Götzis (97) und Frastanz (94) blieben die Infektionszahlen gerade noch zweistellig. Mehr als 50 Infizierte wurden auch aus Wolfurt mit 84, Lauterach mit 83 und Rankweil mit 75 und Höchst mit 61 gemeldet. Damit verteilten sich über zwei Drittel (68,7 Prozent) aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen auf diese 13 Kommunen.