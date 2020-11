Statistik: Erstmals mehr als 3.300 aktiv Infizierte in Salzburg

Im Bundesland Salzburg sind erstmals mehr als 3.300 aktiv Covid-19-Infizierte registriert worden, betroffen waren 112 von 119 Gemeinden. Das teilte das Landes-Medienzentrum am Montag mit. Auch die Hospitalisierung steigt: 117 Corona-Patienten werden derzeit im Spital versorgt, 20 davon auf der Intensivstation. Am 1. Oktober waren es nur zwölf Patienten, einer davon lag auf der Intensivstation.

Das Coronavirus habe sich in den vergangenen Wochen im Bundesland rasant ausgebreitet, zog Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, einen Tag vor dem zweiten Lockdown in Österreich Bilanz. "Wir haben von gestern auf heute mehr als 400 Neuinfektionen, das ist der zweithöchste Wert bisher." Die Zahl der aktiv infizierten Personen lag am Montag mit Stand 8.30 Uhr bei 3.324. "Das sind mehr als vier Mal so viele wie beim Höchststand im Frühling", so Filipp.

Die Verdoppelungszeit im Durchschnitt der vergangenen fünf Tage beträgt laut Filipp derzeit 8,8 Tage. "Das heißt: In knapp neun Tagen gibt es doppelt so viele aktiv infizierte Personen." Am Montag befanden sich mehr als 3.700 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne oder waren verkehrsbeschränkt.

Was die einzelnen Bezirke betraf, so gab es die stärkste Dynamik laut Sieben-Tage-Inzidenz im Flachgau, Lungau und der Stadt Salzburg. "Der Pongau hat zwar mit 592,3 nach wie vor das höchste Niveau, aber von gestern auf heute gab es zumindest keine Steigerung. Der Tennengau und Pinzgau verzeichnen derzeit eine Seitwärtsbewegung", erklärte Filipp. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Tennengau bei 468,5, im Flachgau bei 427,3, im Lungau bei 365,5, in der Stadt Salzburg bei 319,3 und im Pinzgau bei 230,5.

Der Flachgau liegt bei den absoluten Zahlen der aktiv infizierten Personen mit 1.083 an der Spitze. Dann folgt die Stadt Salzburg mit 677, der Pongau mit 643, der Tennengau mit 429, der Pinzgau mit 395 und der Lungau mit 97. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, um die Bezirke vergleichen zu können, ergab das folgende Werte und Reihung: Pongau 792, Tennengau und Flachgau jeweils 705, Lungau 479, Pinzgau 451 und Stadt Salzburg 437.

In nur zehn Gemeinden habe es in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektion gegeben, so Filipp. Er errechnete die Sieben-Tage-Inzidenz, die auf die Dynamik in den Gemeinden hinweist (zweiter Wert sind die aktiv infizierten Personen): Zederhaus (1.623/21), Kleinarl (1.378/12), Hintersee (1.283/10), Fuschl (1.215/29), Köstendorf (1.124/44), Krimml (964/10), Wagrain (929/33), Großarl (921/51), Werfen (915/31) und Abtenau (900/62).