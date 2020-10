Statistik - Acht Todesfälle und 821 Corona-Neuinfektionen in Wien

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Wien binnen 24 Stunden ist am Donnerstag einmal mehr deutlich in die Höhe geklettert: 821 positive Testresultate wurden eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mit (Stand: 8.00 Uhr). Überdies sind seit gestern, Mittwoch, Früh gleich acht Menschen an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben.

Es handelt sich um fünf Frauen, alle waren mehr als 90 Jahre alt, und drei Männer, zwischen 71 und 76 Jahren. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 333 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Bisher wurden in Wien insgesamt 29.744 Coronavirus-Infektionen registriert. Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 7.901 Menschen. Wieder gesund sind 21.510 Personen. Am gestrigen Mittwoch wurden 5.976 Tests vorgenommen, die Gesamtzahl liegt derzeit bei 615.270.