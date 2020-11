Statistik - 998 Neuinfektionen in Tirol in den vergangenen 24 Stunden

In Tirol waren mit Stand Mittwochabend 5.490 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 998 Neuinfektionen hinzu, 316 konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. In Zusammenhang mit dem Virus verstarben bisher 133 Menschen - um sieben mehr als noch am Vortag, teilte das Land mit. In den Spitälern mussten 253 Corona-Patienten behandelt werden, davon 39 auf der Intensivstation. 312.695 Coronatests wurden im Bundesland durchgeführt.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.378 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.058. In der Landeshauptstadt Innsbruck galten 983 Menschen als infiziert.

Indes startete das Land erneut einen öffentlichen Aufruf für den Bezirk Reutte. All jene, die sich vom 22. bis zum 31. Oktober im Familienbad Ehrwald aufgehalten hatten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Mittwochnachmittag teilte das Land mit, dass sich vergangenen Samstag und Sonntag eine positiv getestete Person im FKK-Club "6. Himmel" in Reutte aufgehalten hatte. Bei Auftreten von Symptomen soll die Gesundheitshotline "1450" oder der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden.