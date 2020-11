Statistik - 819 Neuinfektionen in Tirol - 39 Intensivpatienten

In Tirol waren mit Stand Mittwochmittag 5.311 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vorabend kamen 819 Neuinfektionen hinzu, 319 konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Insgesamt überstanden bisher 11.006 Menschen die Virusinfektion. Seit Dienstag wurden im Bundesland zudem sieben weitere Todesfälle mit dem Virus verzeichnet. Damit starben bisher mit oder am Coronavirus 133 Menschen.

Nach Informationen des Landes handelte es sich bei den Verstorbenen um eine 94-jährige und 84-jährige Frau sowie einen 88-jährigen Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Stadt. Im Bezirk Innsbruck-Land sind zwei Männer im Alter von 90 und 78 Jahren verstorben. Ebenso verstorben ist eine 88-jährige Frau aus Bezirk Kufstein sowie eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Schwaz. Alle Betroffenen litten an Vorerkrankungen.

Indes blieb die Lage auf den Intensivstationen im Vergleich zum Vortag unverändert: 39 Corona-Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung. Insgesamt waren 253 Corona-Erkrankte - um 15 mehr als noch im Dienstag - im Spital. Unter den Hospitalisierten befand sich auch ein Kind. Die Zahl der stationär zu betreuenden Covid-Erkrankten steige "im Zeitverlauf stufenweise" an, hieß es.

In den Schulen entspannte sich in dieser Woche die Lage. Während Ende vergangener Woche noch 81 Schulklassen in Quarantäne waren, sind es am Mittwoch nur mehr 25. Bereits seit mehreren Wochen gilt in Tirol für die Oberstufen Distance Learning.