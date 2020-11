Statistik - 762 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

In Südtirol waren mit Stand Donnerstagvormittag 7.548 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 762 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Es wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil der Neuinfektionen vom Dienstag erst am Mittwoch erfasst wurden. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 10.859 an. Zudem wurden vier weitere Todesfälle verzeichnet - mit oder an Covid-19 verstarben bisher 326 Menschen.

In den Spitälern mussten 267 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, 33 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In den Privatkliniken waren 68 Infizierte untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß 87. In Südtirol wurden bisher 246.883 Abstriche untersucht.