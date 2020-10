Statistik - 620 Neuinfektionen und drei Todesfälle in Tirol

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 620 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 354 Personen wieder als genesen. Damit waren mit Stand Donnerstagabend aktuell 3.624 Personen infiziert. Indes verstarben drei weitere Personen mit oder an dem Coronavirus, darunter ein 91-Jähriger und eine 93-Jährige aus Innsbruck, sowie eine 88-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land. Alle drei hatten Vorerkrankungen, teilte das Land mit.

Die meisten Fälle gab es mit 949 im Bezirk Innsbruck-Land, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 809 Fällen. Dahinter reihte sich der Bezirk Schwaz mit 723 Infizierten ein, bezogen auf die Einwohnerzahl gab es im Bezirk Schwaz jedoch die meisten aktiven Fälle. 164 Covid-19-Patienten mussten in Tirols Krankenhäusern behandelt werden, 24 davon auf Intensivstationen. In Tirol wurden bisher 295.225 Tests durchgeführt.

Indes startete das Land einen weiteren öffentlichen Aufruf nach einer Coronavirus-Infektion. Personen, die am Freitag, 23. Oktober, mit dem Bus-Schienenersatzverkehr mit der Abfahrt um 14.07 Uhr vom Bahnhof Garmisch-Partenkirchen nach Ehrwald-Bahnhof und anschließender Weiterfahrt nach Reutte mit Ankunft um 15.12 Uhr unterwegs waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns soll umgehend die 1450 kontaktiert werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt soll diese jedenfalls telefonisch erfolgen.