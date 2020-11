Statistik - 603 Neuinfektionen in Tirol

In Tirol waren mit Stand Donnerstagmittag 5.693 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwochabend kamen 603 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren im selben Zeitraum 395 weitere Personen vom Virus genesen. Indes starben fünf weitere Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt waren es bisher 138. 264 Corona-Patienten befanden sich in Spitalsbehandlung. 44 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung - um fünf mehr als am Vortag.

315.489 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt. Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck Land mit 1.455 auf, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.099. Die drittmeisten Covid-Fälle verzeichnete die Landeshauptstadt Innsbruck mit 998.