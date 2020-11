Statistik - 578 Coronavirus-Neuinfektionen in Wien

In Wien sind am Montagvormittag 578 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Anzahl der in der Bundeshauptstadt bestätigten positiven Tests erhöht sich damit auf 33.051. Der Krisenstab berichtete auch über fünf weiter Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Drei Männer (83, 86 und 89 Jahre alt) und zwei Frauen (83 und 86 Jahre) sind verstorben. Insgesamt haben bereits 348 Menschen in Wien die Infektion nicht überlebt.

Die Zahl der aktuell Erkrankten beträgt 9.617, ein Anstieg um 307. Bereits wieder genesen sind 23.086 Personen. Am Sonntag wurden in Wien 4.700 Corona-Tests vorgenommen, das macht laut Krisenstab insgesamt 639.830 Testungen.