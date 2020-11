Statistik - 541 Neuinfektionen in Tirol in den vergangenen 24 Stunden

In Tirol waren mit Stand Montagabend 4.480 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 541 Neuinfektionen hinzu, 483 Menschen konnten dagegen für gesund erklärt werden. Die Zahl jener Menschen, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb unverändert bei 124, teilte das Land mit. In den Spitälern mussten 226 Corona-Patienten behandelt werden, 36 davon auf der Intensivstation.

Am stärksten betroffen war der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.103 Corona-Fällen, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 943. Im Bezirk Schwaz im Tiroler Unterland galten 845 Menschen als infiziert. Im Bundesland wurden bisher 305.650 Coronatests durchgeführt.

Indes startete das Land am Abend einen Aufruf für eine Hofer-Filiale in Reutte. All jene Personen, die sich vergangenen Mittwoch zwischen 13.30 und 14.10 Uhr in dem Geschäft in der Lindenstraße aufhielten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Beim Auftreten von Symptomen soll die Gesundheitshotline 1450 oder der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden.