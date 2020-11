Statistik - 5.972 Infizierte in Tirol, fünf weitere Verstorbene

In Tirol waren mit Stand Donnerstagabend 5.972 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Laufe des Tages kamen 279 positive Testergebnisse hinzu, seit Mittwochabend waren es insgesamt 882. Gleichzeitig waren im selben Zeitraum 395 Menschen wieder vom Virus genesen. Indes gab es im Bundesland fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19.

Dabei handelte es sich zum einen um drei Personen aus der Landeshauptstadt Innsbruck: Eine 91-Jährige Frau und einen 75-Jährigen, die beide am 31. Oktober verstarben sowie eine 77-Jährige, am 3. November Verstorbene. Alle drei Personen wiesen laut Land Vorerkrankungen auf. Zwei weitere Todesfälle betrafen den Bezirk Kitzbühel: Dort verstarben am 3. November eine 64-Jährige sowie eine 89-Jährige mit Covid-19.

In Tirols Krankenhäusern wurden vorerst 264 Corona-Patienten behandelt. 44 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung - um fünf mehr als am Vortag.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.544 Personen auf, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.143 und der Stadt Innsbruck mit 1.058. 317.187 Testungen wurden bis dato in Tirol durchgeführt. 11.401 Menschen waren wieder vom Coronavirus genesen.